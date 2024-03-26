Зеленский уволил Данилова и назначил Литвиненко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова с должности. Согласно указу, опубликованному на сайте офиса украинского лидера, на его место назначили главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте документа.

Согласно информации на сайте, указ подписал лично Зеленский 26 марта. Данилов возглавлял СНБО Украины с 3 октября 2019 года.

Первоначально в совете Данилов был заместителем секретаря — с 23 июля 2019 года. При этом до перехода в СНБО он работал главой Луганска (1994-1997) и председателем Луганской областной администрации (2005), а также депутатом Рады V созыва (2006-2007).

Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки Украины с 23 июля 2021 года. Он родился в Киеве, а в 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ России в Москве. В апреле 2014 года его назначали заместителем секретаря СНБО Украины, когда организацию возглавлял Александр Турчинов.

При этом в ноябре 2023 года Зеленский уволил заместителя Литвиненко — Александра Тарасовского. Позже выяснилось, что Тарасовский устроил скандал незадолго до увольнения — он обвинил коллег в слежке и работе на российскую разведку.

Ранее Данилов рассказал, что западные страны должны передать Киеву для победы над Москвой.