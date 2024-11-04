Оппозиция Грузии собирает митинг в центре Тбилиси и готовит палатки

Оппозиция Грузии анонсировала крупный митинг в понедельник вечером рядом с парламентом страны из-за непризнания результатов прошедших выборов. Об этом пишет портал NewsGeorgia.

Как отмечается в материале, в подготовке митинга участвовали «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение» и «Сильная Грузия». Представители партии «За Грузию» отказались принимать участие в организации мероприятия, сконцентрировавшись на сборе доказательств фальсификации выборов.

Как пишет портал, организаторы не раскрывают сценария предстоящего митинга, но намерены объявить о дальнейших планах на мероприятии. Ранее «Коалиция за перемены» объявила о сборе палаток, их в запасе до тысячи, однако неясно, появится ли палаточный городок в центре Тбилиси во время акции, отмечает издание.

NewsGeorgia также ссылается на оппозиционные СМИ, которые пишут, что предстоящий митинг будет объявлен бессрочным.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Оппозиция Грузии не признала результаты выборов и потребовала переголосования. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прошедшие выборы «тотальной фальсификацией». У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее в Госдепе попросили Зурабишвили предоставить доказательства нарушений на выборах.