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В Госдепе попросили Зурабишвили предоставить доказательства нарушений на выборах

Госдеп США попросил Зурабишвили предоставить доказательства нарушений на выборах

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Depositphotos

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга выразил надежду, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предоставит якобы имеющуюся у нее информацию о нарушениях на прошедших парламентских выборах.

Миллер также отметил, что США уже начали консультации с европейскими коллегами относительно того, какие еще расследования могут быть необходимы.

«Я позволю президенту говорить за себя, но, насколько я понимаю, она сказала, что у нее есть информация о нарушениях, поэтому, надеюсь, она сможет предоставить эту информацию, которая будет иметь значение для любого расследования, независимо от того, проводится оно грузинскими властями или кем-либо другим», — заявил Миллер.

30 октября прокуратура Грузии начала расследование по делу о предполагаемых фальсификациях на выборах в парламент. На допрос вызвана президент страны Саломе Зурабишвили.

Дело возбуждено на основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября. Президенту Грузии необходимо явиться к следователям 31 октября. Согласно заявлению ЦИК, Зурабишвили должна располагать доказательствами возможной фальсификации.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.

Ранее Зурабишвили рассказала, что должен сделать Запад, чтобы не отдать Грузию России.

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