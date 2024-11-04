Премьер Нидерландов поздравил Санду с переизбранием на пост президента Молдавии

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф поздравил кандидата в президенты Молдавии Майю Санду с победой на прошедших выборах. Соответствующий пост опубликован на странице Схофа в социальной сети X.

Нидерландский премьер отметил, что Молдавия проголосовала за проевропейский курс. Схоф написал, что передал поздравления Санду «с переизбранием на пост президента».

Политик подчеркнул, что Нидерланды готовы поддержать Молдавию в дальнейшем укреплении демократического верховенства права и на ее европейском пути.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Народ выбирал между прозападным президентом страны Майей Санду, представляющей партию «Действие и солидарность», и бывшим генпрокурором, уволенным правительством Санду, Александром Стояногло — выходцем из Гагаузии, кандидатом от оппозиционной Партии социалистов.

После обработки 99,01% протоколов с избирательных участков Санду лидирует с 55,06% голосов, у Стояногло – 44,94%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Санду с победой на президентских выборах «перед лицом вмешательства».