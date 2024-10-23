США подготовили «утешительный приз» для Зеленского

Соединенные Штаты выделят Украине $800 млн на производство дальнобойных беспилотников, сообщил Владимир Зеленский. Как пишет The New York Times, это может стать «своего рода утешительным призом» для Киева.

По мнению газеты, решение выделить средства на производство дронов «может стать утешительным призом для Зеленского», которому не удалось добиться разрешения на удары вглубь России. Такое развитие событий «свидетельствует об изменении тактики Запада», говорится в тексте.

По мнению авторов, Украину хотят обеспечить возможностью «вести войну собственным оружием и на своих условиях».

2 октября Владимир Зеленский заявил, что за первые шесть месяцев 2024 года украинские предприятия произвели в 25 раз больше артиллерийских и минометных снарядов, чем за весь 2022 год.

27 августа Владимир Зеленский во время всеукраинского телемарафона жаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения. Он говорил, что республика начала двигаться вперед в производстве своего оружия, снарядов и дронов, но для этого необходимы деньги, которых нет в бюджете. Однако глава МИД страны Андрей Сибига предложил западным партнерам закупать для Киева оружие украинского производства.

Ранее в США испугались армии России, получающей опыт на Украине.