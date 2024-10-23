Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США подготовили «утешительный приз» для Зеленского

NYT: США выделят Украине $800 млн на производство дальнобойных БПЛА

close
Johanna Geron/Reuters

Соединенные Штаты выделят Украине $800 млн на производство дальнобойных беспилотников, сообщил Владимир Зеленский. Как пишет The New York Times, это может стать «своего рода утешительным призом» для Киева.

По мнению газеты, решение выделить средства на производство дронов «может стать утешительным призом для Зеленского», которому не удалось добиться разрешения на удары вглубь России. Такое развитие событий «свидетельствует об изменении тактики Запада», говорится в тексте.

По мнению авторов, Украину хотят обеспечить возможностью «вести войну собственным оружием и на своих условиях».

2 октября Владимир Зеленский заявил, что за первые шесть месяцев 2024 года украинские предприятия произвели в 25 раз больше артиллерийских и минометных снарядов, чем за весь 2022 год.

27 августа Владимир Зеленский во время всеукраинского телемарафона жаловался на отсутствие у Украины денег на производство собственного вооружения. Он говорил, что республика начала двигаться вперед в производстве своего оружия, снарядов и дронов, но для этого необходимы деньги, которых нет в бюджете. Однако глава МИД страны Андрей Сибига предложил западным партнерам закупать для Киева оружие украинского производства.

Ранее в США испугались армии России, получающей опыт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами