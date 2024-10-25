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Посол рассказал о попытке Британии внести сомнения в отношения России с глобальным Югом

Посол Келин: Британия пытается внести сомнения в отношения РФ с глобальным Югом

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Газета.Ru

Великобритания пытается внести сомнения в отношения Российской Федерации со странами глобального Юга. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью ТАСС.

В своем заявлении премьер-министр Великобритании Кир Стармер упомянул о «нападении» России на несколько кораблей, портовую инфраструктуру в Одессе и некоторых других местах. По словам Келина, под этим предлогом британские власти приняли решение предоставить морские беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы.

Посол считает, что это попытка внести сомнения в отношения России с глобальным Югом через утверждения, что удары по украинским портам якобы приводят к задержкам в продовольственных поставках для населения самых бедных стран мира, в том числе Палестины.

Дипломат также назвал заявление Стармера «саморазоблачением», заметив, что «морскими дронами порты защитить невозможно». Келин уточнил, что речь идет о том, что кораблями, на которые было совершено нападение, ведется поставка вооружения и техники для Вооруженных сил Украины. Дроны же предназначены для сопровождения и защиты, обеспечения проводок кораблей в украинские порты.

Корабли идут вдоль Черноморского побережья. Келин предположил, что беспилотники также могут использоваться для нападения на Крымский мост.

Ранее в ЕС заявили, что Россия стала неформальным лидером глобального Юга.

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