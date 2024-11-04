В США идет расследование случаев мошенничества с заявлениями на выборы

В американском штате Пенсильвания власти расследуют случаи возможного мошенничества с заявлениями на регистрацию избирателей в округе Ланкастер. Об этом, ссылаясь на государственного секретаря штата Эла Шмидта, сообщает телеканал CNN.

По его словам, речь идет не о поданных бюллетенях, а о заявлениях на регистрацию избирателей.

Шмид отметил, что правительство штата сотрудничают с властями округа Ланкастер и оказывает ему необходимую поддержку в проведении проверки.

Чиновник подчеркнул, что выявление подозрительных заявлений должно укрепить доверие к безопасности избирательного процесса.

В июне правоохранительные органы и избирательная комиссия Ланкастера сообщили об обнаружении повторяющихся подписей и недостоверных адресов.

4 ноября сообщалось, что американские власти приняли решение значительно усилить меры безопасности на некоторых избирательных участках страны в связи с участившимися угрозами в адрес работников избиркомов и возможными беспорядками.

Ранее американцы сочли, что Трамп не примет возможное поражение на выборах.