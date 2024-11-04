Стало известно о мерах безопасности на избирательных участках США

Американские власти приняли решение в значительной степени усилить меры безопасности на некоторых избирательных участках страны в связи с участившимися угрозами в адрес работников избиркомов и возможными беспорядками. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание подчеркивает, что безопасность обеспечат беспилотники, установка тревожных кнопок, а также размещение снайперов. Также на улицах будут размещены дополнительные патрули полицейских. В штатах Вашингтон и Невада была задействована Национальная гвардия на случай беспорядков.

По словам секретаря Аризоны Эйдриена Фонтез, который отвечает за подведение итогов выборов штатов, он надел бронежилет на случай потенциального нападения.

WP отмечает, что центр подсчета голосов в Финиксе (штат Аризона) «защищен как крепость». В публикации подчеркивается, что усиление мер безопасности отражает растущую обеспокоенность по поводу возможного насилия.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии.

Ранее американцы сочли, что Трамп не примет возможное поражение на выборах.