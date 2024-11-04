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Санду пообещала быть президентом для всех молдаван

Санду заявила, что будет президентом для всех граждан Молдавии

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Действующий глава Молдавии Майя Санду пообещала, что будет президентом для всех граждан республики. С соответствующим заявлением она выступила на брифинге в своем предвыборном штабе, сообщает РИА Новости.

Политик поблагодарила своих избирателей за активное участие в прошедших президентских выборах.

«Голос каждого гражданина является вкладом в будущее страны, независимо от того, кому они отдали предпочтение – за меня или моего конкурента Александра Стояногло. Поддерживаю его призыв к сохранению стабильности, спокойствия и мира в республике. Я обязуюсь быть президентом для всех», — сказала Санду.

Она также заявила, что независимо от политических взглядов ее приоритетом по-прежнему является стабильность в стране и укрепление доверия между гражданами.

Вечером 3 ноября кандидат в президенты Молдавии и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло призвал соотечественников к спокойствию независимо от итогов выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. ЦИК Молдавии признал второй тур выборов президента республики состоявшимся, поскольку явка превысила 20%.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, после обработки 98% протоколов Санду набирает 54,43% голосов, у Стояногло — 45,57%.

В первом туре выборов, который прошел 20 октября, Санду получила 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение.

Ранее Санду назвала свое самое большое разочарование.

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