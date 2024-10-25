Санду назвала свое самое большое разочарование

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что неудачи в сфере юстиции являются ее «самым большим разочарованием». Об этом сообщает ТАСС.

«Самый главный урок, который я извлекла, — это то, что в белых перчатках сферу юстиции не изменишь, это мне говорят граждане, и я их услышала», — сказала она.

По словам главы государства, нужно действовать «намного жестче».

«Это предстоит сделать парламенту и правительству сразу после завершения выборов», — продолжила она.

Политик также отметила, что в сфере юстиции работают люди, «которые пустили там корни, занимаются коррупцией и не хотят уходить». По ее мнению, все это представляет угрозу для демократии, свободы и будущего Молдавии.

«Государственные институты говорят о массовом воровстве голосов в первом туре выборов. Все это происходит потому, что бандиты остаются безнаказанными», — добавила президент.

20 октября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов. Санду после обработки 100% протоколов получила 42,45% голосов, бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло — 25,99%. На третьем месте — лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 13,79% голосов.

Одновременно с выборами президента проводилось голосование на референдуме о курсе на евроинтеграцию Молдавии. За евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей.

Ранее Санду заявила о подкупе 150 тысяч молдавских избирателей.