В Молдавии стартовал второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал 3 ноября, за пост президента поборются действующий глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, который критикует проводимую Молдавией политику на обострение отношений с Россией. Об этом сообщает «Sputnik.Молдова».

В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. В соответствии с решением ЦИК, для проведения выборов будет открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1 988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдавии, проживающих на левом берегу Днестра.

При этом в России открыты всего два избирательных участка в рамках выборов, оба посольстве Молдавии. По данным агентства, возле посольства Молдавии в Москве с раннего утра собралась очередь из желающих проголосовать во втором туре.

До этого конституционный суд Молдавии признал итоги референдума по членству республики в Европейском союзе (ЕС), который проводился в один день с первым туром президентских выборов.

21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила обработку 100% бюллетеней в рамках референдума по членству в ЕС. В государственном органе заявили, что курс на вступление в региональное содружество поддержали 50,46% граждан. Против, в свою очередь, проголосовали 49,54% избирателей.

Ранее в МИД РФ назвали провальными результаты голосования в Молдавии.