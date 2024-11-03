В Молдавии явка на выборах за рубежом установила рекорд

Во втором туре президентских выборов в Молдавии по состоянию на 20:00 по местному времени (21:00 мск) голоса отдали свыше 300 тысяч граждан, проживающих за границей, что является историческим рекордом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел республики.

«Во втором туре президентских выборов проголосовали более 300 тысяч молдаван из-за границы, установив абсолютный рекорд», - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня в Молдавии проходит второй тур выборов президента, в рамках которого будет избран глава государства на следующие четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

В решающем этапе выборов участвуют действующий президент Майя Санду и экс-генеральный прокурор, представитель Гагаузии и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.

Согласно последним данным, явка на выборах во втором туре превысила 53%, и более 1,6 миллиона граждан уже подали голоса. Для сравнения, в первом туре, состоявшемся 20 октября, явка составила 51,67%, и тогда проголосовали 240 548 представителей молдавской диаспоры.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман заявила, что в полицию поступили анонимные звонки о предполагаемом «минировании» шести избирательных участков в Европе и двух в Молдавии, при этом в работу вернулись лишь три из них.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.