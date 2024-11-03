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В Иране рассказали, что может повлиять на решение об ударе по Израилю

Пезешкиан: прекращение огня может повлиять на решение Ирана об ударе по Израилю

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Global Look Press

На решение Ирана об ответных мерах в отношении Израиля после атаки 26 октября может повлиять его согласие на прекращение огня в секторе Газа и Ливане. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, его слова приводит агентство IRNA.

«Они (израильтяне. — Газета.Ru) прекрасно знают, что в случае совершения какой-либо ошибки против Исламской Республики Иран они получат сокрушительный ответ», — сказал он.

По его словам, только согласие Израиля на прекращение огня в регионе может повлиять на то, каким образом ответит Иран.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые исламская республика не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Ранее Иран попросил об экстренном заседании Совбеза ООН в связи с ударом Израиля.

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