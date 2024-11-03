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Премьер Израиля посетил границу с Ливаном

Премьер-министр Израиля Нетаньяху посетил границу с Ливаном

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье посетил границу с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

Подробности не приводятся.

В начале октября Нетаньяху посетил армейскую базу недалеко от границы с Ливаном, где провел оперативное совещание и пообщался с военными.

До этого общая служба безопасности (ШАБАК) Израиля рекомендовала премьеру и членам его кабинета следует присутствовать только на тех мероприятиях, где имеются бомбоубежища. Без разрешения главы ШАБАК Ронена Бара члены правительства не могут совершать поездки по открытой местности возле линии боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

Ранее Нетаньяху назвал условие для прекращения конфликта в Газе.

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