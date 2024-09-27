Нетаньяху назвал условие для прекращения конфликта в Газе

Война в секторе Газа закончится только при условии демилитаризации региона, освобождения всех заложников и капитуляции радикального движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего выступления на трибуне ООН, как сообщает РИА Новости.

«Мы не планируем оккупировать Газу. Наши цели — демилитаризация и дерадикализация территории, и только тогда мы сможем гарантировать, что текущий конфликт станет последним. Мы готовы сотрудничать с региональными и международными партнерами для создания гражданской администрации в Газе. Также у меня есть четкое послание к похитителям из ХАМАС: освободите заложников! Освобождайте их всех!» — отметил Нетаньяху.

Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС должен сложить оружие и сдаться, а также освободить всех похищенных. Но если они этого не сделают, то Израиль, по словам премьера, будет сражаться до тех пор, пока не добьется полной победы.

Сегодня сообщалось, что арабские делегации в знак протеста покинули зал заседания Генеральной ассамблеи ООН в начале речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Накануне Нетаньяху отдал приказ израильской армии действовать в полную силу против ливанского движения «Хезболла».

Ранее МО Израиля обвинило ООН в бездействии.