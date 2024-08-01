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В Израиле рекомендовали Нетаньяху и министрам посещать только мероприятия с бомбоубежищами

Спецслужба Израиля рекомендовала Нетаньяху посещать лишь мероприятия с убежищами

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и членам его кабинета следует присутствовать только на тех мероприятиях, где имеются бомбоубежища. Об этом со ссылкой на Службу общей безопасности (ШАБАК) сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Без разрешения главы ШАБАК Ронена Бара члены правительства не могут совершать поездки по открытой местности возле линии боевых действий.

Также были предприняты меры по усилению мер безопасности в израильских посольствах и консульствах. Так, дипломатам рекомендовали не посещать публичные мероприятия.

До этого командующий военно-воздушными силами Израиля генерал-майор Томер Бар заявил, что для авиации Израиля нет недосягаемых целей, она готова к боевым действиям на всех направлениях.

31 июля сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал атаковать Израиль.

Ранее над мечетью в Иране подняли исламский символ мести.

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