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В Молдавии сообщили о кибератаке на инфоцентр избиркома

Власти Молдавии сообщили о кибератаке на один из сайтов Центризбиркома

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Михай Карауш/РИА Новости

На информационный сайт Центризбиркома Молдавии voteaza.md произошла кибератака. Об этом сообщила служба информационных технологий и кибербезопасности республики.

«Сайт стал объектом кибератаки DDoS, что вызвало затруднения и замедление работы пользователей», — заявили там.

Отмечается, что специалисты службы информационных технологий и кибербезопасности Молдавии выявили данную угрозу и устранили ее, целостность данных не была повреждена.

DDoS-атака — хакерская атака с большого числа компьютеров на вычислительную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких условий, при которых пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся.

Ранее сообщалось, что самая высокая явка на выборах президента Молдавии за рубежом оказалась в Москве.

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