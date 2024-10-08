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В МИД заявили, что НАТО готовится к войне с Россией

Замглавы МИД Грушко: НАТО отрабатывает варианты боевых действий против РФ

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Страны НАТО готовятся к проведению боевых действий против России, однако власти РФ учитывают все возможные варианты развития событий. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Сейчас натовцы перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. <...> Идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России», — сказал дипломат.

Грушко напомнил, что НАТО перебрасывает войска на восточный фланг, размещает на нем склады с оружием, а также обкатывает пути перемещения солдат через Атлантический океан. Кроме того, в недавних учениях альянса в качестве основного противника фигурировала именно Россия, отметил замминистра.

Дипломат подчеркнул, что именно НАТО отказалось вести диалог с Москвой, а политика альянса привела к кризису безопасности в Европе.

8 октября газета Politico сообщила, что армия Франции готовится к военному противостоянию с Россией и в мае примет участие в крупномасштабных учениях НАТО в Румынии Dacian Spring 2025, в ходе которых оценит способность переместиться на восточный фланг альянса в случае прямого столкновения с Москвой.

3 октября будущий еврокомиссар по обороне, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс обратился с призывом к Евросоюзу готовиться к возможной конфронтации с Россией. Кубилюс предрек начало возможного военного противостояния через шесть-восемь лет.

Ранее в ФСБ заявили, что НАТО толкает Киев к диверсионно-террористической войне.

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