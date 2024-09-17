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В Москве переименовали департамент строительства

Собянин переименовал Депстрой Москвы в департамент гражданского строительства

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился переименовать столичный департамент строительства в департамент гражданского строительства. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте главы города.

«Переименовать департамент строительства города Москвы в департамент гражданского строительства города Москвы», — говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что теперь данное ведомство не будет курировать вопросы развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Эту задачу возложили на департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, создание которого было утверждено тем же постановлением.

Руководителем столичного департамента гражданского строительства Сергей Собянин назначил Рафика Загрутдинова, до этого возглавлявшего департамент строительства. В распоряжении мэра, также опубликованного на его сайте, уточняется, что чиновник должен заключить служебный контракт на срок полномочий действующего главы города.

30 июля Сергей Собянин принял решение переименовать станцию метро «Коммунарка». Теперь она называется «Новомосковская».

Ранее в Москве началось строительство новой станции метро «Рублево-Архангельское».

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