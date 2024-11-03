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В Молдавии явка на выборах президента приблизилась к 40%

ЦИК: явка на выборах президента Молдавии к 16:00 мск приблизилась к 40%

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Aurel Obreja/AP

Явка на выборах президента Молдавии к 15:00 по местному времени (16:00 мск) составила почти 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии республики.

Явка на выборах к указанному времени достигла 39,08%, свои голоса отдали более 1,15 млн граждан. Для сравнения, в первом туре, который состоялся 20 октября, к тому же времени проголосовало около 35% избирателей.

Сегодня в Молдавии проходит второй тур выборов президента, в рамках которого будет избран глава государства на следующие четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

В решающем этапе выборов участвуют действующий президент Майя Санду и экс-генеральный прокурор, представитель Гагаузии и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.

Сообщалось, что самая высокая явка на выборах президента Молдавии за рубежом оказалась в Москве.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.

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