В Молдавии явка на выборах президента приблизилась к 40%

Явка на выборах президента Молдавии к 15:00 по местному времени (16:00 мск) составила почти 40%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии республики.

Явка на выборах к указанному времени достигла 39,08%, свои голоса отдали более 1,15 млн граждан. Для сравнения, в первом туре, который состоялся 20 октября, к тому же времени проголосовало около 35% избирателей.

Сегодня в Молдавии проходит второй тур выборов президента, в рамках которого будет избран глава государства на следующие четыре года. Избирательные участки закроются в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

В решающем этапе выборов участвуют действующий президент Майя Санду и экс-генеральный прокурор, представитель Гагаузии и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло.

Сообщалось, что самая высокая явка на выборах президента Молдавии за рубежом оказалась в Москве.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.