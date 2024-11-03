Москва обвинила посла Британии в Сербии в попытке принизить роль советских воинов

Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон попытался принизить роль советских воинов в освобождении страны в период Второй Мировой войны. Об этом сообщили в российском посольстве в Сербии.

«Британский посол в Сербии взялся за откровенно сомнительную миссию: обратиться к сербским читателям на тему 80-летия освобождения Белграда от нацистских захватчиков», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Фергюсон хотел «бросить тень» на подвиги Красной Армии, при этом приподняв вклад британской армии в освобождении Югославии.

Незадолго до этого посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что в Болгарии ведется целенаправленная кампания по вымарыванию из сознания местных всего положительного, что связано с Россией.

Позже Митрофанова высказала мнение, что Москва может переместить советские памятники из Болгарии.

Ранее иркутский блогер вручил послу Польши фотоколлаж снесенных советских памятников.