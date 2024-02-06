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Посол РФ рассказала об отношении к советским памятникам в Болгарии

Посол Митрофанова рассказала об отношении Болгарии к советским памятникам

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Нина Зотина/РИА Новости

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова в беседе с kp.ru заявила, что в Болгарии ведется целенаправленная кампания по вымарыванию из сознания местных всего положительного, что связано с Россией.

Она отметила, что болгары бережно относятся к памятникам, которые связаны с русско-турецкой войной и освобождением страны от османского ига, а также к монументам бойцам Советской армии. По словам посла, в этот нарратив ложатся и заявления ряда политиков о необходимости переписывания школьных учебников и демонтаж памятника Советской армии в Софии.

10 января сообщалось, что депутаты фракции «Демократы за сильную Болгарию» предложили до конца текущего года демонтировать монумент солдату советской армии «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве и перенести его в Музей социалистического искусства в Софии. Митрофанова заявила, что Москва не исключает вариант перемещения советских памятников из Болгарии.

Ранее суд в Болгарии запретил демонтаж памятника Советской армии.

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