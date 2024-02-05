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Москва может переместить советские памятники из Болгарии

Посол Митрофанова: РФ не исключает перемещение советских памятников из Болгарии

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Посольство России в Болгарии

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва не исключает вариант перемещения советских памятников из Болгарии. Об этом сообщает телеканал RTVI.

«Я думаю, что так вопрос (о перемещении советских памятников. — «Газета.Ru») можно ставить, безусловно», — ответила Митрофанова на вопрос, рассматривает ли МИД РФ вариант с перевозкой советских памятников из Болгарии в случае ухудшения ситуации.

10 января сообщалось, что депутаты фракции «Демократы за сильную Болгарию» предложили до конца текущего года демонтировать монумент солдату советской армии «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве и перенести его в Музей социалистического искусства в Софии.

После этого в Госдуме предложили народному артисту России Филиппу Киркорову, родившемуся в Болгарии, и его отцу Бедросу Киркорову высказаться по поводу этой инициативы.

Ранее суд в Болгарии запретил демонтаж памятника Советской армии.

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