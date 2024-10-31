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Президент Финляндии посчитал законным арест российского имущества в стране

Президент Финляндии Стуб: арест имущества РФ лежит в юридической плоскости

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Emmi Korhonen/Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение об аресте имущества, находящегося в российской собственности, лежит в юридической плоскости, и президент не вмешивается. Его слова приводит РИА Новости.

Стубб подчеркнул, что Финляндия является правовым государством, и Международный арбитражный суд в Гааге вынес решение, поддержанное окружным судом Финляндии, на сумму около 4 млрд. В данный момент судебные приставы занимаются соответствующим делом, уточнил он.

«Президент республики не вмешивается в деятельность отдельных органов правового государства», — сказал он.

29 октября появилась информация о том, что в Финляндии был наложен арест на российские государственные активы на сумму €4 млрд. Под арест попали Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также не менее пяти других объектов недвижимости, принадлежащих России. Предполагается, что это решение связано с иском украинской энергетической компании «Нафтогаз».

Позже посольство России направило в министерство иностранных дел Финляндии ноту с решительным протестом против действий финских властей в отношении ареста российской недвижимости в стране.

Ранее в Крыму пригрозили национализировать финскую собственность на полуострове.

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