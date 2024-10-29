Посольство России выразило протест Финляндии

Посольство России направило в министерство иностранных дел Финляндии ноту с решительным протестом против действий финских властей в отношении ареста российской недвижимости в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посольство направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста против действий финских властей, грубо нарушающих положения международного права», — заявили в российской дипломатической миссии.

Там также отметили, что ожидают, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено.

29 октября стало известно, что в Финляндии суд наложил арест на российские государственные активы общей стоимостью €4 млрд. Речь идет о Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки и еще как минимум пяти объектах недвижимости, находящихся в собственности РФ. Предполагается, что это стало результатом иска украинской энергетической компании «Нафтогаз», однако официальных уведомлений от финских властей российское посольство не получало.

Ранее сообщалось, что в Финляндии арестовали участок земли российской организации.