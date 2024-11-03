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Голикова пообещала, что в России не будет проблем со здравоохранением до 2030 года

Голикова: система здравоохранения РФ обеспечена всем необходимым до 2030 года

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РИА «Новости»

В России до 2030 года не будет никаких проблем в сфере здравоохранения, все просчитано и обеспечено. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, соответствующее видео размещено в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«У нас все обеспечено до 2030 года, все просчитано. Мы сформировали два нацпроекта, федеральную программу», — сказала она.

По словам Голиковой, расходы на здравоохранение с 2018 года по сегодняшний период выросли, объемы достигли 4 трлн руб. При этом зависимость от поставок зарубежных медицинских препаратов и изделий, отметила она, будет снижаться. В частности, 186 препаратов и 328 медицинских изделий будут замещены российскими аналогами.

В сентябре Голикова заявила, что три национальных проекта, которые будут направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия россиян начнут реализовываться с 1 января 2025 года.

Ранее Путин назвал независимость здравоохранения вопросом нацбезопасности.

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