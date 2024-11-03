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Правительство Грузии готово пересмотреть любой закон при необходимости

Кобахидзе: Грузия пересмотрит любой закон, не соответствующий европейскому духу

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Irakli Gedenidze/Reuters

Правительство Грузии выразило готовность пересмотреть любой закон при необходимости. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр государства Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Sky TG24 заявил, что законы будут менять в том случае, если они не будут соответствовать юридическим принципам.

«Если кто-то убедит нас в том, что тот или иной закон не соответствует юридическим принципам или европейскому духу, мы готовы пересмотреть любое решение, хотя для этого необходимы искренние дискуссии», — отметил он.

Отношения между Грузией и Западом сильно ухудшились в мае, когда в стране приняли закон «О прозрачности иностранного влияния». Евросоюз призывал власти отказаться от него, однако парламентарии не соглашались на эти условия.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объясняла необходимость в законе тем, что властям нужно отслеживать финансовые потоки неправительственных организаций, находящихся в стране. Некоторые из них пытались устроить в Грузии революцию, отмечали чиновники.

Во время последних выборов в парламент, как рассказывал Кобахидзе, на Грузию оказывалось сильное давление извне именно с помощью иностранного финансирования.

Ранее Кобахидзе дал прогноз насчет отношений Грузии с Западом.

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