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Премьер Грузии дал прогноз насчет отношений с Западом

Кобахидзе считает, что отношения Грузии с Западом наладятся в 2025 году

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Nadja Wohlleben/Reuters

Отношения Грузии с Западом наладятся и вернутся в прежнее русло в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает телеканал «Имеди».

«Что же касается существенной перезагрузки отношений, то я думаю, что все это начнется с первого квартала будущего года», — заявил Кобахидзе.

Отношения Грузии и коллективного Запада, в том числе Европейского союза и НАТО, обострились после начала специальной военной операции (СВО) России на УкраинеТбилиси отказался вводить санкции против России, вел независимую политику, а также принял закон об иностранных агентах. Также недовольство Запада вызвали итоги выборов в Грузии, на которых победила правящая партия.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили возмутился политизацией процесса вступления Тбилиси в Европейский союз (ЕС).

По его словам, процесс движения страны в ЕС превратился из инструмента сотрудничества в инструмент политической борьбы, что вредит репутации самого Евросоюза.

Ранее в Госдепе попросили Зурабишвили предоставить доказательства нарушений на выборах.

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