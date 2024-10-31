Премьер Грузии дал прогноз насчет отношений с Западом

Отношения Грузии с Западом наладятся и вернутся в прежнее русло в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает телеканал «Имеди».

«Что же касается существенной перезагрузки отношений, то я думаю, что все это начнется с первого квартала будущего года», — заявил Кобахидзе.

Отношения Грузии и коллективного Запада, в том числе Европейского союза и НАТО, обострились после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине — Тбилиси отказался вводить санкции против России, вел независимую политику, а также принял закон об иностранных агентах. Также недовольство Запада вызвали итоги выборов в Грузии, на которых победила правящая партия.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили возмутился политизацией процесса вступления Тбилиси в Европейский союз (ЕС).

По его словам, процесс движения страны в ЕС превратился из инструмента сотрудничества в инструмент политической борьбы, что вредит репутации самого Евросоюза.

Ранее в Госдепе попросили Зурабишвили предоставить доказательства нарушений на выборах.