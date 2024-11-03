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Санду не стала отвечать на вопросы журналистов на избирательном участке

Санду не стала отвечать на вопросы журналистов после голосования на выборах

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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

Действующий президент Молдавии Майя Санду после того, как проголосовала на втором туре выборов, не стала отвечать на вопросы журналистов. Об этом сообщает «Sputnik.Молдова».

Как сообщает агентство, Санду прибыла на избирательный участок и проголосовала. После этого действующий президент призвала сохранять единство и мир в Молдавии, отметив «воров, которые хотят купить голоса».

Санду не пояснила, о ком идет речь.

При этом, как подчеркивает агентство, Санду не стала отвечать ни на один вопрос журналистов.

Кандидат в президенты Молдавии, бывший генпрокурор Александр Стояногло заявил журналистам, что проголосовал на втором этапе выборов главы государства в стране.

3 ноября в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий глава государства Майя Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов.

Ранее Стояногло рассказал о своих действиях в случае победы.

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