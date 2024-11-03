Орбан: Европа сидит на табуретке в углу, а США и Россия на троне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth выразил мнение, что западный мир стоит на пороге больших перемен, которые принесут президентские выборы в США и укрепление патриотических сил в Европе.

«Теперь мы сидим на табуретке в углу, а американцы и русские — на троне. Если ожидаемый поворот действительно произойдет, Европа не сможет оставаться сторонницей войны», — сказал венгерский политик.

По мнению Орбана, подавляющее большинство людей выступают за мир, против миграции и гендера.

«Это те силы, которые мы, патриоты, представляем в Европе, и я верю, что именно эти силы войдут в правительство Соединенных Штатов [после выборов] во вторник», — сказал премьер.

Орбан напомнил, что еще в начале года он предсказывал перемены в расстановке сил на Западе. По его мнению, это стало возможным благодаря появлению в Европарламенте группы «Патриоты» — новой политической силы в Европе, которая, вероятно, вскоре станет доминирующей. В США, по словам премьера, также меняется направление ветра, на что указывает высокий рейтинг кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

По мнению Орбана, в современном западном обществе большинство выступает за военные действия, а после выборов в США это большинство будет поддерживать мир. Кроме того, как считает премьер, вместе с европейскими патриотами западное большинство будет стремиться к искоренению нелегальной миграции и придерживаться традиционной политики защиты семьи.

1 ноября Орбан заявил, что рассчитывает на возвращение Трампа в Белый дом, чтобы после этого сесть с ним за стол переговоров и найти пути урегулирования украинского конфликта.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах.