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Орбан захотел переговоров с Трампом в случае его победы на выборах

Орбан хочет провести беседу с Трампом с целью урегулировать конфликт на Украине

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Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Премьер Венгрии Виктор Орбан рассчитывает на возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом, чтобы после этого сесть с ним за стол переговоров и найти пути урегулирования украинского конфликта. В интервью австрийскому телеканалу Servus TV он выразил надежду на победу кандидата Республиканской партии на выборах 5 ноября.

«Тогда европейцы и американцы смогут заключить хорошую сделку, и у нас будет президент, который выступает за мир, и тогда мы сможем изменить политику в Брюсселе», — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что «если и есть кто-то в мире, кто может добиться военного конфликта на Украине, то это Дональд Трамп».

«Дональд Трамп никогда и нигде не начинал никаких войн, а там, где они шли, прекращал», — добавил венгерский премьер.

По мнению Орбана, высокий риск дальнейшей эскалации конфликта на Украине сохраняется. Политик считает, что конфликт может перерасти в третью мировую войну, по этой причине, отметил премьер Венгрии, выборы в США имеют особо важное значение.

Также Орбан заявил, что в экономике Евросоюза есть серьезные проблемы, одна из главных причин которых — рост цен на энергоносители из-за прекращения сотрудничества с Россией.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что западные лидеры понимают ошибочность стратегии на Украине.

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Выборы в США - 2024
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