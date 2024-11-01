Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, когда могут начаться переговоры между Россией и Украиной

Политолог Юджель: переговоры между Россией и Украиной могут начаться в 2025 году

close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Мирные переговоры по решению украинского конфликта не состоятся до конца 2024 года, однако следующий год может оказаться переломным с точки зрения урегулирования кризиса. Об этом заявил турецкий политолог Умур Тугай Юджель, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, мирные переговоры не состоятся до конца этого года. Но я могу сказать, что 2025 год будет критическим и переломным. Возможно, будет прекращение огня или Россия предпримет другие шаги», — подчеркнул он.

По словам Юджеля, начало дипломатического урегулирования конфликта зависит от слишком многих факторов, среди которых определяющим является зависимость Украины от Запада.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что отказ в ЕС разговаривать с Москвой по поводу конфликта на Украине является варварством.

Он задался вопросом, когда ЕС наконец договорится с Россией. Ведь, по словам венгерского лидера, положение дел для украинской армии все хуже и хуже: ВС РФ продвигаются, а ВСУ теряют личный состав. Орбан уже сейчас констатирует факт, что Запад вместе с Украиной проиграли войну.

Ранее Лавров оценил возможность решения конфликта на Украине «вничью».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами