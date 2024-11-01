Мирные переговоры по решению украинского конфликта не состоятся до конца 2024 года, однако следующий год может оказаться переломным с точки зрения урегулирования кризиса. Об этом заявил турецкий политолог Умур Тугай Юджель, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, мирные переговоры не состоятся до конца этого года. Но я могу сказать, что 2025 год будет критическим и переломным. Возможно, будет прекращение огня или Россия предпримет другие шаги», — подчеркнул он.

По словам Юджеля, начало дипломатического урегулирования конфликта зависит от слишком многих факторов, среди которых определяющим является зависимость Украины от Запада.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что отказ в ЕС разговаривать с Москвой по поводу конфликта на Украине является варварством.

Он задался вопросом, когда ЕС наконец договорится с Россией. Ведь, по словам венгерского лидера, положение дел для украинской армии все хуже и хуже: ВС РФ продвигаются, а ВСУ теряют личный состав. Орбан уже сейчас констатирует факт, что Запад вместе с Украиной проиграли войну.

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