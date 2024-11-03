Госдума рассмотрит проект о повышении штрафов за продажу детям газосодержащей продукции

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, в частности, зажигалок и баллончиков для их заправки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов», — написал он.

Документ предполагает увеличение суммы штрафов для физических лиц до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.

Володин поделился данными следственных органов, согласно которым с 2016 года жертвами токсикомании с использованием газосодержащих товаров стали более 800 лиц, не достигших возраста 18 лет.

Также известны случаи, когда дети используют зажигалки в «опасных играх», что приводит к угрозе их жизни и здоровью, а также непреднамеренным поджогам, отметил депутат.

В настоящее время за продажу детям зажигалок и газовых баллончиков предусмотрена ответственность в виде штрафа до одной тысячи рублей, для должностных лиц — до трех тысяч, а для юрлиц — до 15 тысяч.

Госдума 26 сентября приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним газосодержащих товаров. Чем опасен «сниффинг» и почему он стал трендом среди детей — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили штрафовать родителей за курение детей младше 16 лет.