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«Риски удушья и отека мозга». Нарколог рассказал о последствиях сниффинга

Главный нарколог УрФО Поддубный: сниффинг приводит к гипоксии мозга

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ABUN5M/Shutterstock/FOTODOM

Увлечение сниффингом — новым видом токсикомании, связанным с употреблением бытового газа, — приводит к гипоксии головного мозга. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный. 

По его словам, сниффингом чаще всего занимаются школьники в возрасте 10-15 лет. На фоне гипоксии у подростков возникает чувство «эйфории» и появляются галлюцинации. 

«Из-за нехватки кислорода страдают мозг и когнитивные функции, а ребенок воспринимает это как удовольствие. Ухудшается память, затормаживается развитие. Риски удушья, токсического отека головного мозга или легких очень высокие. Человек может попросту погибнуть», — объяснил нарколог.

В четверг, 26 сентября, Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи детям газосодержащих товаров. В пояснительной записке депутаты отметили, что с 2016 по 2023 год в России скончались 817 несовершеннолетних, увлекавшихся сниффингом. Многим из них не исполнилось и 14 лет. 

Подробнее об опасном явлении в подростковой среде — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что большинство россиян считает опасным для психического здоровья детей увлечение квадробингом.

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