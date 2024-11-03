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Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения в ответ на действия КНДР

Южная Корея, США и Япония провели совместные учения в ответ на пуск ракеты КНДР

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KCNA

Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения с участием бомбардировщика после пуска баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Учения были необходимы для «демонстрации силы», пишут журналисты. В них участвовал как минимум один бомбардировщик B-1B к югу от Корейского полуострова. Совместные учения прошли в том числе из-за напряженности между Северной и Южной Кореей.

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов США, истребители Южной Кореи, США и Японии были сопровождением тяжелого бомбардировщика, который нанес удар по условной цели. Таким образом, он продемонстрировал свои «подавляющие» возможности.

«Эти учения были проведены в ответ на запуск МБР Северной Кореей 31 октября. На фоне постепенного расширения сотрудничества в сфере безопасности между тремя странами (мы — прим. «Газеты.Ru») будем усиливать координацию для сдерживания и совместного реагирования на угрозы со стороны Северной Кореи», — сообщили в комитете.

До этого США и Южная Корея определились, как будут реагировать на военно-техническое сотрудничество между РФ и КНДР. Они решили «внимательно следить» за оказанием поддержки Пхеньяну со стороны Москвы и выставлять ее напоказ.

Ранее Зеленский захотел нанести «превентивный удар» по солдатам КНДР.

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