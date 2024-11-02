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Зеленский захотел нанести «превентивный удар» по солдатам КНДР при одном условии

Зеленский: ВСУ могли бы превентивно ударить по солдатам КНДР при наличии оружия

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что «первые тысячи северокорейских военных» находятся недалеко от границы с республикой, и ВСУ могли бы нанести «превентивный удар» при наличии дальнобойного оружия и разрешения на его использование. Слова украинского лидера приводит офис президента.

«Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи — все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров», — заявил Зеленский.

Однако вместо разрешения наносить удары Соединенные Штаты, Великобритания и Германия наблюдают за развитием событий. По его словам, «все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам».

1 ноября Государственный департамент США сообщил, что Америка и Южная Корея определились, как будут реагировать на военно-техническое сотрудничество между РФ и КНДР. Там сообщили, что стороны определили меры по реагированию на вызовы, связанные с наращиванием сотрудничества КНДР и РФ в сфере безопасности, решили внимательно следить за оказанием Москвой поддержки Пхеньяну и в дальнейшем выставлять ее напоказ.

Ранее в США обеспокоились, что три страны отправят войска в Россию.

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