США и Южная Корея договорились о реакции на военное сотрудничество РФ и КНДР

США и Южная Корея определились, как будут реагировать на военно-техническое сотрудничество между РФ и КНДР. Об этом сообщается на сайте американского государственного департамента.

Ведомство опубликовало заявление по итогам переговоров в формате «2+2», которые состоялись в Вашингтоне. Во встрече приняли участие министры обороны и главы внешнеполитических ведомств США и Южной Кореи.

«Стороны <...> определили меры по реагированию на вызовы, связанные с наращиванием сотрудничества КНДР и РФ в сфере безопасности, решили внимательно следить за оказанием Москвой поддержки Пхеньяну и в дальнейшем выставлять ее напоказ», — говорится в тексте.

Кроме того, участники переговоров призвали российские и северокорейские власти соблюдать нормы международного права. В том числе это касается различных резолюций, принятых Советом Безопасности ООН.

При этом в публикации не уточняется, о каких именно ответных мерах на сотрудничество Москвы и Пхеньяна договорились Сеул и Вашингтон. В ней лишь отмечается, что взаимодействие КНДР и РФ в военно-технической сфере якобы представляет угрозу для стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе.

Ранее в Кремле высказались о сотрудничестве РФ и КНДР.