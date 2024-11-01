Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США и Южная Корея договорились о реакции на военное сотрудничество РФ и КНДР

Госдеп: США и Южная Корея определились с ответом на сотрудничество РФ и КНДР

close
Depositphotos

США и Южная Корея определились, как будут реагировать на военно-техническое сотрудничество между РФ и КНДР. Об этом сообщается на сайте американского государственного департамента.

Ведомство опубликовало заявление по итогам переговоров в формате «2+2», которые состоялись в Вашингтоне. Во встрече приняли участие министры обороны и главы внешнеполитических ведомств США и Южной Кореи.

«Стороны <...> определили меры по реагированию на вызовы, связанные с наращиванием сотрудничества КНДР и РФ в сфере безопасности, решили внимательно следить за оказанием Москвой поддержки Пхеньяну и в дальнейшем выставлять ее напоказ», — говорится в тексте.

Кроме того, участники переговоров призвали российские и северокорейские власти соблюдать нормы международного права. В том числе это касается различных резолюций, принятых Советом Безопасности ООН.

При этом в публикации не уточняется, о каких именно ответных мерах на сотрудничество Москвы и Пхеньяна договорились Сеул и Вашингтон. В ней лишь отмечается, что взаимодействие КНДР и РФ в военно-технической сфере якобы представляет угрозу для стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе.

Ранее в Кремле высказались о сотрудничестве РФ и КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами