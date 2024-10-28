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На Украине каждого пятого медика из военных госпиталей перевели в пехоту ВСУ

Генштаб ВСУ перевел 20% медиков из военных госпиталей в пехоту

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения. Об этом рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. Александр Сырский, вам проблем вследствие ваших «гениальных» решений на фронте маловато?» — сказала она.

1 октября 2023 года на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

Незадолго до этого главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в ВСУ увеличили срок базовой подготовки новобранцев до полутора месяцев.

До этого газета El País со ссылкой на нескольких военнослужащих ВСУ писала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выражают недовольство отсутствием ротации и значительным количеством дезертиров, покидающих ряды украинской армии.

Ранее Сырский доложил Зеленскому о непростой ситуации на фронте.

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