На Украине посмеялись над Зеленским и призвали его попросить у США авианосец

Украинский лидер Владимир Зеленский должен попросить у США сразу авианосец или подводную лодку. С таким утверждением на своем Telegram-канале выступил депутат Рады Александр Дубинский.

«Что будем просить послезавтра? Предлагаю авианосец. Или подлодку», — иронично отметил депутат.

Дубинский добавил, что таким образом Зеленский станет не только «Вовкой-томагавком», но и «Вовкой-подводником».

До этого газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника писала, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у Вооруженных сил Украины ATACMS.

Ранее Зеленский обиделся на западные СМИ из-за раскрытия информации о ракетах Tomahawk.