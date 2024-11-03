Эксперт оценил вероятность «ничьи» на выборах президента США

Равное количество голосов выборщиков у кандидата на пост президента СЩА Дональда Трампа и его оппонента Камалы Харрис возможно, но такое развитие событий маловероятно. Об этом в беседе с РИА Новости заявила глава Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлёва.

«В целом это возможно, хотя вероятность этого крайне мала. Даже если они наберут равное число голосов электората, все равно в силу разности штатов и населения есть большая вероятность, что среди коллегии выборщиков у кого-то все-таки будет перевес», — отметила она.

По словам Журавлёвой, главу государства выберет палата представителей США, если количество голосов выборщиков будет равным у кандидатов Трампа и Харрис.

Чтобы стать президентом Соединенных Штатов, кандидату нужно получить не менее 270 голосами выборщиков из существующих 538. Таким образом, ничья возможна при счете 269-269.

До этого на предвыборном мероприятии в Пенсильвании президент США Джо Байден описал республиканцев и в частности экс-главу Штатов Дональда Трампа как группу, которую хочется отшлепать.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее американцы сочли, что Трамп не примет возможное поражение на выборах.