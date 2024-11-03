Приятным подарком для кандидатов на пост президента США в день выборов, 5 ноября, станет продолжение успеха российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что американские выборы ничего не изменят, так как «позиции кандидатов отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения» Российской Федерации.

«Лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост — продолжать громить киевский нацистский режим!» — добавил Медведев.

Накануне кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Северная Каролина заявил, что победа на выборах президента США кандидата от демократов Камалы Харрис может погрузить страну в экономический кризис, который можно сравнить с Великой депрессией в первой половине XX века.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее сообщалось, что госдолг США за два дня вырос почти на $350 млрд.