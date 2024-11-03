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Лавров рассказал об итогах саммита БРИКС в Казани

Лавров: саммит БРИКС в Казани показал быстро растущий авторитет БРИКС

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Alet Pretorius/Pool/Reuters

Саммит БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября, показал рост авторитета объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для TV BRICS.

«Саммит продемонстрировал стремление все большего числа стран присоединиться к его работе», — добавил Лавров.

По словам министра, на саммите была согласована новая категория партнерства. Он подчеркнул, что целый ряд стран выразил заинтересованность стать странами — партнерами БРИКС.

Лавров отметил, что принятую на саммите декларацию БРИКС получилось согласовать на основе баланса интересов, поиска взаимоприемлемых формулировок и без давления на кого-либо.

«Достигнуто взаимопонимание практически по всем основным вопросам», — резюмировал глава российского МИД.

Накануне Лавров сообщил, что вопрос полноправного членства в БРИКС государств, заинтересованных во вступлении в объединение, будет рассматриваться в 2025 году.

Ранее Путин рассказал о трех ключевых направлениях сотрудничества стран БРИКС.

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