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Трамп предсказал США Великую депрессию при победе Харрис на выборах

Трамп заявил, что при победе Харрис США столкнутся с Великой депрессией

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Gerald Herbert/AP

Победа на выборах президента США кандидата от демократов Камалы Харрис может погрузить страну в экономический кризис, который можно сравнить с Великой депрессией в первой половине XX века. Об этом заявил кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Северная Каролина, передает ТАСС.

«Если Камала (Харрис. — «Газета.Ru») победит, то от начала экономической депрессии в духе 1929 года вас отделяют три дня», — подчеркнул он.

Трамп отметил, что уверен в своих словах. По его мнению, администрация нынешнего президента Джо Байдена «порвала на куски» экономику США.

Своим сторонникам Трамп заявил, что в случае его победы жителей страны ждут лучшие рабочие места, высокие зарплаты и «ярчайшее экономическое будущее».

22 октября американский предприниматель Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам из-за больших государственных расходов может грозить банкротство. По его мнению, если правительство радикально не сократит государственные расходы, то Америка, подобно человеку, который взял на себя слишком много, превратится в фактического банкрота.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее сообщалось, что госдолг США за два дня вырос почти на $350 млрд.

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Выборы в США - 2024
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