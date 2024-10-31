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В Госдуме прокомментировали возможности РФ при избрании президентом США Трампа

Слуцкий считает, что Трамп не остановит американскую русофобию

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп не сможет остановить маховик антироссийской истерии на Западе, даже если станет президентом. Об этом заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Один Трамп (даже если выиграет избирательную гонку) при всех декларациях о том, что он завершит украинский конфликт за один день, не сможет остановить общий антироссийский маховик», — считает Слуцкий.

Он добавил, что в американской правительстве и истеблишменте существует двухпартийный консенсус антироссийской направленности. Слуцкий считает, что для «разморозки» диалога с Вашингтоном потребуются долгие годы, а также смена поколений в Белом доме и в Капитолии.

До этого профессор Стэнфордского университета, старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Трампа Рассел Берман заявил, что в случае скорого разрешения конфликта на Украине кандидат в президенты США Дональд Трамп мог бы способствовать возвращению России на Запад.

Ранее Трамп заявил, что с президентом Владимиром Путиным можно вести переговоры по Украине.

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