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В США выступили с требованием к Украине

NI: Украине нужно начать вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Украине вместо постоянных требований о западной поддержке необходимо начать вести переговоры с Россией по решению конфликта. Об этом пишет американский журнал National Interest.

«Продолжение опоры на иностранную поддержку без четкого пути к победе поднимает вопросы о долгосрочной устойчивости. Пропаганда мира, а не увеличения количества оружия, могла бы стать более реальным путем вперед», — говорится в сообщении издания.

В этой связи, отмечается в материале, Киеву следует задуматься о том, чтобы вместо требований о новых поставках вооружения и выделения новых пакетов финансовой помощи выступить за мир.

До этого портал Die Zeit писал, что Россия и Украина якобы ведут непубличные переговоры для того, чтобы определить границы возможных взаимных уступок.

Издание писало, что стороны якобы проводят конфиденциальные переговоры на уровне политических советников. В ходе переговоров якобы идут обсуждения воздержания от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, а также обмен пленными, возвращение детей и условия зерновой сделки.

Ранее эксперт рассказал, когда могут начаться переговоры между Россией и Украиной.

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