Лавров заявил, что все цели спецоперации будут достигнуты

Все цели спецоперации будут достигнуты, безопасность РФ будет надежно обеспечена. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время открытия VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, его слова передает ТАСС.

«Жизнь, честь и достоинство наших граждан и наших соотечественников, их право жить на земле предков, разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены», — добавил он.

До этого Владимир Путин заявил, что любой результат урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ и исходить из обстановки на поле боя. Он обратил внимание, что Москва не собирается идти на уступки в ходе переговоров с Киевом. Тем не менее российские власти готовы искать разумные компромиссы для завершения боевых действий, уточнил президент.

«Но сейчас я не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров-то нет», — говорил Путин.

Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь».