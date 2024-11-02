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В Британии рассказали о критике Байдена со стороны Зеленского

Меркурис: Зеленский раскритиковал администрацию Байдена на пресс-конференции

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Johanna Geron/Reuters

Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с западными журналистами для того, чтобы публично раскритиковать администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

В ходе интервью Зеленский сказал, что появление в прессе информации о его просьбе к американским властям передать ему ракеты «Томагавк» говорит о том, что между ними «нет ничего конфиденциального».

Как заявил Меркурис, президент Украины был из-за этого в ярости и фактически это была главная причина, почему он созвал эту пресс-конференцию.

«Он очень ясно дал понять, что он критикует администрацию за то, что она с ним сделала», — добавил британский эксперт.

1 ноября иранский политолог, специалист по вопросам безопасности, профессор Рухолла Модаббер заявил, что граждане Украины не хотят продолжать конфликт с Россией и выступают против политики Владимира Зеленского, но Соединенные Штаты запретили проводить президентские выборы на Украине, чтобы и дальше использовать ее в своих интересах.

В этот же день украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Зеленский запрещает военнослужащим Вооруженных сил страны говорить об отступлении.

Ранее сообщалось, что украинцы доверяют Залужному больше, чем Зеленскому.

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