«Друзья так не поступают»: МИД Польши отреагировал на решение ФРГ закрыть границу

Возобновление Германией пограничного контроля с Польшей является недружественным и недобрососедским жестом по отношению к Польше. Об этом в эфире радиостанции Zet заявил заместитель главы МИД Польши Теофил Бартошевский.

Он рассказал, что польская сторона узнала о закрытии границ внезапно, ее никто не предупреждал.

«Друзья и соседи так не поступают. Будет реакция, потому что так не делается», — заявил политик.

Кроме того, Бартошевский сказал, что правительство ФРГ хочет улучшить свой имидж внутри Германии, делая внешнюю политику заложницей внутренней.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск выразил возмущение планами Германии о возвращении пограничного контроля сроком на полгода.

С 16 сентября ФРГ временно вводит пограничный контроль на всех сухопутных границах. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объяснила это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны.

Ранее в Германии обострился спор между Шольцем и оппозицией из-за мигрантов.