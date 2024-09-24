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В Европарламенте обвинили Германию в нарушении шенгенских правил

Евродепутат Злотовский: усиление контроля за границей в ФРГ нарушает принципы ЕС

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Global Look Press

Усиление пограничного контроля в Германии является нарушением шенгенских правил, считает депутат Европарламента от Польши Косма Злотовский. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на письмо депутата, адресованное Еврокомиссии.

Ссылаясь на Договор о функционировании Евросоюза, Злотовский отметил, что его положения позволяют европейцам свободно передвигаться и проживать на территории стран — членов ЕС и, несмотря на возможность ограничения этого права, допускаемую международными соглашениями, принимаемые государствами меры «должны быть соразмерными».

«Решение Германии ввести пограничный контроль не соответствует этому условию и подрывает гарантированные права граждан и экономические свободы», — пишет евродепутат.

Он попросил Еврокомиссию проверить действия немецких властей на предмет нарушения принципов Шенгенской зоны и гражданства ЕС и, в случае его обнаружения, — отреагировать на это.

13 сентября сообщалось, что в Германии обострился спор между канцлером Олафом Шольцем и оппозицией из-за миграционной политики. По данным МВД ФРГ, в стране находятся 14 млн иностранцев, включая выходцев из Африки, Ближнего Востока и Украины. С 16 сентября страна ужесточила пограничный контроль на полгода для контроля миграции.

Ранее Виктор Орбан заявил, что мигранты «разбудили» даже Шольца.

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