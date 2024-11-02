Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров раскрыл сроки рассмотрения вопроса полноправного членства стран в БРИКС

Лавров: в 2025 году рассмотрят вопрос о полноправном членстве стран в БРИКС

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вопрос полноправного членства в БРИКС стран, заинтересованных во вступлении в объединение, будет рассматриваться в 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Уже упоминал, что ряд стран хочет полноправного членства. Этот вопрос будет рассматриваться в течение следующего года», — сказал дипломат.

Он также заявил, что уже свыше 30 государств просто хотят принимать участие в мероприятиях БРИКС. Кроме этого, более десяти стран пользуются общей поддержкой членов объединения, как его потенциальные партнеры. Они получили соответствующие приглашения.

«У нас есть договоренность, как только мы получаем ответ от приглашенной страны, то будет объявлено, что это государство присоединилось к БРИКС в качестве страны-партнера. Исходим из того, что у них будет существовать возможность участвовать во всех мероприятиях БРИКС», — отметил Лавров.

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение числа участников БРИКС не должно сказываться на эффективности работы этого международного сообщества.

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Путин рассказал о трех ключевых направлениях сотрудничества стран БРИКС.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами