Лавров раскрыл сроки рассмотрения вопроса полноправного членства стран в БРИКС

Вопрос полноправного членства в БРИКС стран, заинтересованных во вступлении в объединение, будет рассматриваться в 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Уже упоминал, что ряд стран хочет полноправного членства. Этот вопрос будет рассматриваться в течение следующего года», — сказал дипломат.

Он также заявил, что уже свыше 30 государств просто хотят принимать участие в мероприятиях БРИКС. Кроме этого, более десяти стран пользуются общей поддержкой членов объединения, как его потенциальные партнеры. Они получили соответствующие приглашения.

«У нас есть договоренность, как только мы получаем ответ от приглашенной страны, то будет объявлено, что это государство присоединилось к БРИКС в качестве страны-партнера. Исходим из того, что у них будет существовать возможность участвовать во всех мероприятиях БРИКС», — отметил Лавров.

18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение числа участников БРИКС не должно сказываться на эффективности работы этого международного сообщества.

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Путин рассказал о трех ключевых направлениях сотрудничества стран БРИКС.